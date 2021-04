Pisa-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Pisa sfida il Lecce nella 32ª giornata di Serie B. tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PISA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Lecce

Pisa-Lecce Data: 5 aprile 2021

5 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Pisa di Luca D'Angelo sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini per la 32ª giornata del campionato di Serie B. I toscani sono undicesimi in classifica a quota 40 a pari merito con la Reggina, con un cammino di 9 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, mentre i salentini si trovano al 2° posto in classifica, con 55 punti, frutto di 14 successi, 13 pareggi e 4 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate 21 volte nella loro storia nel campionato di Serie B: i precedenti sorridono ai nerazzurri, che hanno riportato 9 vittorie a fronte di 7 affermazioni giallorosse e 5 pareggi.

Il Pisa viene da un pareggio, due sconfitte, fra cui quella nell'ultimo turno contro il Pescara, e una vittoria, il Lecce attraversa invece un periodo di gran forma e ha collezionato 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare disputate.

Michele Marconi, autore di 9 goal, è il miglior realizzatore dei toscani, mentre Massimo Coda è il capocannoniere del campionato di Serie B con 20 reti all'attivo fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PISA-LECCE

Pisa-Lecce si disputerà il pomeriggio di lunedì 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta, nel palcoscenico dell'Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il fischio d'inizio del match, che sarà il 22° in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida Pisa-Lecce, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. La partita potrà inoltre essere vista su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5, oppure Xbox (modelli One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso anche di un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Cristiano Puccetti.

Gli utenti DAZN potranno seguire Pisa-Lecce in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone, con l'unica accortezza di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

Attraverso Goal sarà possibile seguire Pisa-Lecce anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

D'Angelo dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia composta da Marsura (Vido e Palombi le alternative) e Marconi. A loro sostegno, sulla trequarti, potrebbe vedersi Siega, favorito su Gücher. In mediana Quaini sarà il playmaker, con Marin (o Gücher) e Mazzitelli al suo fianco nel ruolo di mezzali. In difesa, davanti al portiere Gori, Birindelli (favorito su Belli) e Lisi agiranno da terzini, con Caracciolo e Simone Benedetti a comporre la coppia centrale.

Nuova partita senza Marco Mancosu per il Lecce, chiamato ancora a fare a meno del trequartista dopo l'intervento per appendicite. Out anche Adjapong, Felici e Listowski. Al centro della difesa è possibile l'inserimento di Pisacane in coppia con capitan Lucioni, mentre a destra dovrebbe agire ancora una volta Maggio e a sinistra uno fra Calderoni e Zuta potrebbe far rifiatare Gallo, titolare nell'ultima gara contro la Salernitana. A centrocampo il recuperato Hjulmand si candida a rilevare in regia Tachtsidis, mentre Majer e Björkengren saranno le due mezzali ai suoi lati. In attacco sarà nuovamente Pettinari ad affiancare il bomber Coda, con lo scozzese Henderson confermato nel ruolo di trequartista alle loro spalle.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, S. Benedetti, Lisi; Marin, Quaini, Mazzitelli; Siega; Marsura, Marconi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Calderoni; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari.