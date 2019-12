Pisa-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa sfida il Frosinone nella 19ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pisa di Luca D'Angelo affronta in casa il di Alessandro Nesta nella 19ª giornata del campionato di Serie B. I toscani si trovano al 12° posto con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i ciociari sono settimi assieme a e Virtus Entella con 26 punti e un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Il bilancio dei 6 precedenti fra le due squadre nel torneo cadetto vede una prevalenza dei pareggi, 3, a fronte di 2 successi nerazzurri e di una sola affermazione dei Canarini. Questi ultimi hanno riportato 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive con e nelle ultime 4 gare disputate, mentre i toscani hanno collezionato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante Michele Marconi, attualmente ai box per infortunio, è il miglior marcatore del Pisa con 10 goal realizzati, Camillo Ciano è invece il bomber del Frosinone con un bottino di 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PISA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO PISA-FROSINONE

Pisa-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 29 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 7° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Pisa-Frosinone, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Cristiano Puccetti.

La partita Pisa-Frosinone sarà visibile per gli abbonati DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

D'Angelo confermerà nel 4-3-1-2 il tandem offensivo composto da Fabbro e Masucci, con quest'ultimo in vantaggio su Moscardelli e Minesso trequartista alle loro spalle. A centrocampo è squalificato De Vitis: Marin e Siega agiranno da mezzali con Gucher nel ruolo di playmaker. In difesa, davanti al portiere Gori, uno fra Lisi e Belli a destra e Birindelli a sinistra saranno i terzini, con Ingrosso e Aya a comporre la coppia centrale.

Nesta schiererà il Frosinone con il classico 3-5-2. Fra i pali giocherà Bardi, mentre nella linea a tre difensiva dovrebbe trovar spazio ancora Krajnc accanto a Brighenti e Ariaudo. In mediana Paganini e Zampano presidieranno le due fasce, mentre la regia sarà affiata a Maiello e Gori e Haas saranno le due mezzali. In attacco il solito tandem formato da Dionisi e Ciano.

PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Ingrosso, Aya, Birindelli; Marin, Gucher, Siega; Minesso; Fabbro, Masucci.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Haas, Zampano; Dionisi, Ciano.