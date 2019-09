Pisa-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa ospita l'Empoli nel derby toscano della 5ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il derby toscano fra il Pisa di Gianluca D'Angelo e l' di Cristian Bucchi infiamma la 5ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. Di fronte due delle squadre più in forma del torneo, ancora imbattute e appaiate in classifica a quota 8 punti: per entrambe un cammino con 2 vittorie e 2 pareggi e un distacco di 2 lunghezze dalla vetta, che vede Virtus Entella e a quota 10.

Segui Pisa-Empoli in diretta streaming su DAZN

I 12 precedenti fra le due formazioni toscane in Serie B vedono prevalere i nerazzurri con 6 vittorie, 4 pareggi e 2 successi azzurri. La squadra di D'Angelo è reduce dal pareggio per 2-2 al Bentegodi contro il , mentre quella di Bucchi arriva al derby con una vittoria di misura sul .

Il bomber del Pisa Michele Marconi è il capocannoniere del campionato di Serie B con un bottino di 5 reti realizzate, mentre l'attaccante Antonio La Gumina è il giocatore più prolifico dell'Empoli con 2 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PISA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Empoli

Pisa-Empoli Data: 24 settembre 2019

24 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN e Rai Play

ORARIO PISA-EMPOLI

Il derby toscano Pisa-Empoli si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 nel palcoscenico dell'Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di , è in programma per le ore 21.00. Sarà il 13° derby toscano fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La gara Pisa-Empoli sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sui moderni modelli smart compatibili con la app o collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di vedere il derby toscano in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Cristiano Puccetti.

Pisa-Empoli sarà inoltre trasmessa in tv e in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

I clienti DAZN potranno seguire il derby toscano Pisa-Empoli anche in diretta streaming sul proprio pc e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Subito dopo il fischio finale, DAZN metterà a disposizione gli highlights di Pisa-Empoli e l'evento integrale per la visione on demand.

Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di vedere la sfida Pisa-Empoli in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play.

D'Angelo confermerà nel derby il 3-5-2 che finora ha dato ottimi risultati ai nerazzurri. Davanti al portiere Gori, in difesa la linea a tre sarà composta ancora da Aya, De Vitis e Benedetti. In mediana, con Belli a destra, a sinistra potrebbe riposare Lisi con l'inserimento fra i titolari di Pinato. Per il resto Gucher sarà il regista, con Siega e Verna mezzali. In attacco 'Tano' Masucci affiancherà il bomber Marconi. Non saranno della partita per infortunio l'esperto attaccante Moscardelli e Liotti.

Bucchi risponderà con il 4-3-1-2 e dovrà fare a meno di due pedine d'esperienza come Gazzola e Antonelli, entrambi infortunati. In attacco conferma per la coppia La Gumina-Mancuso, con Dezi a supporto sulla trequarti. A centrocampo l'ex Stulac agirà da playmaker, con Frattesi e Bandinelli ai suoi lati. Dietro, detto delle assenze dei due esterni, i terzini saranno Veseli e Balkovec, mentre al Centro giocheranno Romagnoli e Maietta. In porta ci sarà Brignoli.

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli, Siega, Gucher, Verna, Pinato; Masucci, Marconi.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.