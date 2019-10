Pisa-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa ospita il Crotone nell'8ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pisa di Luca D'Angelo ospita il di Giovanni Stroppa nell'8ª giornata di Serie B. I toscani sono al 14° posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i calabresi si trovano al 2° posto insieme a , , Virtus Entella e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Segui Pisa-Crotone in diretta streaming su DAZN

Non ci sono precedenti fra le due squadre in Serie B, per cui si tratterà della prima sfida in assoluto fra di esse nel campionato cadetto. I nerazzurri vengono da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, i pitagorici hanno rimediato invece 3 vittorie di fila nelle ultime 3 gare disputate.

Il bomber Michele Marconi è il miglior marcatore del Pisa e il capocannoniere della Serie B insieme a Iemmello con 7 goal realizzati, Simy è il giocatore più prolifico del Crotone con 4 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PISA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Crotone

Pisa-Crotone Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PISA-CROTONE

Pisa-Crotone si giocherà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, che per l'occasione vedrà un aumento di capienza da 8600 a 9500 posti. Il confronto, che sarà diretto dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese, sarà il primo in assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Pisa-Crotone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di vedere la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca della partita è affidata a Cristiano Puccetti.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Pisa-Crotone in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale

Recuperi importanti per D'Angelo, che ritrova in gruppo l'esperto bomber Moscardelli e Asencio in attacco e Ingrosso e Liotti in difesa dopo i rispettivi problemi fisici. Tutti e 4, tuttavia, dovrebbero partire dalla panchina. In difesa torna Benedetti dopo la squalifica, ma non ci sarà Varnier, infortunato. Al suo posto, accanto ad Aya e Benedetti, sarà abbassato De Vitis. Turnover a centrocampo, con Pinato ala destra e Siega mezzala destra dal 1', Gucher playmaker, Marin mezzala sinistra e Belli spostato nel ruolo di tornante mancino. In attacco Masucci accanto al bomber Marconi.

Modulo speculare per Stroppa, che punterà anche lui sul consueto 3-5-2. In attacco tandem composto dal brasiliano Messias e da Simy. In mediana sulle corsie laterali agiranno Molina e Mazzotta, con Barberis in regia e Benali e Zanellato interni di centrocampo. Davanti al portiere Cordaz, in difesa dovrebbero vedersi Golemic e Gigliotti ai lati di Marrone. Dovrebbe rivedersi in panchina anche Maxi Lopez, che eventualmente potrebbe dare una mano ai compagni nel corso della gara.

PISA (3-5-2): Gori; Aya, Benedetti, De Vitis; Pinato, Siega, Gucher, Marin, Belli; Marconi, Masucci.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Simy, Messias.