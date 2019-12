Pisa-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Pisa sfida il Cosenza nella 17ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Pisa di Luca D'Angelo sfida il di Piero Braglia nella 17ª giornata di Serie B. I toscani sono decimi in classifica con la a quota 23 punti, con un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi si trovano al terzultimo posto con 14 punti, frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 10 precedenti fra le due formazioni in Serie B si sono registrati 4 vittorie per parte e 2 pareggi. Il Pisa è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta, il Cosenza invece ha collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Michele Marconi, che non sarà della partita per infortunio, è il bomber nerazzurro con 10 goal, mentre il francese Emmanuel Riviere è il giocatore più prolifico dei Lupi della Sila con un bottino di 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PISA-COSENZA

Pisa-Cosenza si disputerà nel pomeriggio di domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. La gara sarà diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione di , sarà l'11ª in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Pisa-Cosenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Cristiano Puccetti.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire Pisa-Cosenza in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita sul palinsesto.

D'Angelo punterà su un classico modulo ad albero di Natale. Nel 4-3-2-1 dei toscani l'esperto Moscardelli sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle agiranno sulla trequarti Minesso e Pinato. A centrocampo De Vitis agirà da playmaker, mentre Gucher e Marin saranno le due mezzali. Davanti al portiere Gori, la difesa a quattro vedrà Birindelli e Lisi terzini, con Aya e Simone Benedetti centrali. Diversi gli indisponibili per infortunio: Meroni, Varnier e Belli nel reparto arretrato, Izzillo in mediana, il bomber Marconi, Masucci e Asencio davanti.

Braglia sembra orientato a preferire il 3-4-2-1 al consueto 3-4-3 dei calabresi. Fra i pali ci sarà Perina, in difesa Capela, Idda e Legittimo formeranno la linea a tre. A centrocampo Corsi e D'Orazio dovrebbero presidiare le due fasce, con Bruccini e Broh interni. Davanti il francese Riviere agirà da punta centrale, con Baez e Machach alle sue spalle sulla trequarti. Indisponibili gli infortunati Carretta, Pierini e Koné in attacco e Kanouté in mediana.

PISA (4-3-2-1): Gori; Birindelli, Aya, S. Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Minesso, Pinato; Moscardelli.

COSENZA (3-4-2-1): Perina; Capela, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D'Orazio; Baez, Machach; Riviere.