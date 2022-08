Pisa-Brescia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I toscani ospitano le Rondinelle nel turno d'esordio in Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e su dove seguirlo in diretta tv e streaming.

PISA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Brescia

Pisa-Brescia Data: 06-08-2022

06-08-2022 Orario: 17.45

17.45 Canale tv: Mediaset (Canale 20)

Streaming: Mediaset Infinity

Pisa e Brescia si affrontano nel secondo turno eliminatorio dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia.

Inizia ufficialmente la stagione di due squadre che saranno protagoniste del prossimo campionato di Serie B. Il Pisa di Maran, sfumato il sogno Serie A nella finale playoff col Monza, riparte dal primo impegno dell'anno rappresentato dalla Coppa Italia. Nella scorsa stagione i toscani sono stati eliminati al primo turno dal Cagliari.

Il Brescia, invece, ha chiuso la regular season dello scorso campionato di Serie B al quinto posto, prima di cedere al Monza nella semifinale playoff. L'ultima Coppa Italia delle Rondinelle - che quest'anno saranno allenate da Pep Clotet - è terminata al primo turno con la sconfitta ai rigori contro il Crotone.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pisa-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-BRESCIA

Pisa-Brescia si giocherà sabato 6 agosto 2022 allo Stadio 'Arena Garibaldi' di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 17.45.

DOVE VEDERE PISA-BRESCIA IN TV

La sfida tra Pisa e Brescia verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. La gara sarà visibile su Canale 20.

PISA-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà di seguire la gara anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity - a cui si può accedere tramite app o portale ufficiale - e anche sul sito di Sportmediaset.it.

La sfida di Coppa Italia tra Pisa e Brescia verrà raccontata anche da GOAL attraverso la consueta diretta testuale che troverete collegandovi al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-BRESCIA

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Cisco, Jureskin, Canestrelli, Hermannsson; Nagy, Touré; Piccinini, Masucci Mastinu; Giani. All. Maran.