Pisa-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PISA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Benevento

Pisa-Benevento Data: 21 novembre 2021

21 novembre 2021 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Entrambe hanno una grossa voglia di riscatto: quella tra Pisa e Benevento, valida per la tredicesima giornata di Serie B, sarà una gara importante soprattutto per rialzare la testa, dopo un ultimo periodo di campionato non all'altezza delle aspettative.

Il Pisa praticamente non sa più vincere: dopo un avvio di stagione sorprendente, la formazione di Luca D'Angelo ha messo in serie 3 pari e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. L'ultima vittoria risale a più di un mese fa, al 2 ottobre contro la Reggina. Nell'ultimo turno è arrivata anche la sconfitta per 2-0 in casa del Cittadella.

Neanche il Benevento di Fabio Caserta se la passa benissimo: fino alla fine di ottobre aveva perso una sola partita, in trasferta contro il Parma, mentre solo negli ultimi 2 turni ha rimediato 2 sconfitte contro Brescia e, soprattutto, contro il Frosinone, questa per 1-4 al "Vigorito".

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida tra Pisa-Benevento: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-BENEVENTO

La gara tra Pisa e Benevento, valida per la tredicesima giornata di Serie B, in programma per domenica 21 novembre, verrà disputata allo stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" di Pisa. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE PISA-BENEVENTO IN TV

E' possibile seguire la gara tra Pisa e Benevento su DAZN, in diretta in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che consente la visione della gara ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 251 del satellite) se in possesso dell'abbonamento dedicato.

L'alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

PISA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra Pisa e Benevento in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dallapp di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Pisa-Benevento su DAZN sarà Edoardo Testoni.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire la diretta testuale di Pisa-Benevento. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio del match tra i nerazzurri e i giallorossi proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-BENEVENTO

D'Angelo senza tre pedine fondamentali, squalificate. Out Nagy, Touré e soprattutto Lucca: in porta va Nicolas, con Hermannsson, Caracciolo, Leverbe e Beruatto in difesa. Marin, De Vitis e Di Quinzio dovrebbero comporre un'inedita linea di centrocampo, con Mastinu sulla trequarti e la coppia d'attacco composta da Cohen e Sibilli.

Caserta risponde con un 4-2-3-1 con Manfredini in porta, Letizia, Vogliacco, che sostituirà lo squalificato Glik, Barba e Masciangelo; Acampora e Viviani faranno da schermo in mediana dietro a Elia, Moncini e Insigne alle spalle di Lapadula, reduce dall'ottima esperienza in Nazionale.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, De Vitis, Di Quinzio; Mastinu; Cohen, Sibilli. All. D'Angelo.

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora, Viviani; Elia, Moncini, Insigne; Lapadula. All. Caserta