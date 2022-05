Pisa-Benevento dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PISA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Benevento

Pisa-Benevento Data: 21-05-2022

21-05-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Helbiz Live

(202 del satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Pisa-Benevento, atto secondo. Toscani e sanniti si affrontano nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B.

Guarda Pisa-Benevento su DAZN. Attiva ora

A tre giorni di distanza dalla sfida del 'Vigorito', Pisa e Benevento si ritrovano nuovamente faccia a faccia nella notte che mette in palio il pass per la finale playoff.

Si riparte dall'1-0 dell'andata in favore del Benevento, targato dal guizzo vincente di Gianluca Lapadula.

Risultato che consente alla squadra di Caserta di presentarsi in quel di Pisa con due risultati su tre a disposizione.

Per i nerazzurri guidati da D'Angelo, invece, un solo imperativo: vincere per guadagnarsi l'accesso alla finalissima.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Pisa-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PISA-BENEVENTO

Pisa-Benevento si giocherà allo Stadio ' Romeo Anconetani' sabato 21 maggio 2022. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

DOVE VEDERE PISA-BENEVENTO IN TV

La gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B verrà trasmessa in diretta su DAZN. Basterà scaricare l'app su moderna smart tv, o in alternativa collegare il proprio televisore ad una console di gioco come Xbox o PlayStation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick, TIMVISION BOX e Google Chromecast.

La gara in terra toscana verrà trasmessa anche su Sky al canale Sky Sport Calcio (202 del satellite)

PISA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Diretta della sfida tra pisani e sanniti anche su Helbiz Live , piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Attraverso DAZN e Sky Go si potrà seguire la diretta di Pisa-Benevento anche in streaming. Basterà collegarsi ai portali di riferimento o scaricare le rispettive app su smartphone e tablet.

Lo stesso procedimento sarà possile attraverso Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile.

L'articolo prosegue qui sotto

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket 'Sport' si potrà seguire la partita selezionandola dalla programmazione.

Le emozioni di Pisa-Benevento saranno disponibili anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale si potrà seguire la diretta testuale del match del 'Romeo Anconetani'.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-BENEVENTO

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Masciangelo, Barba, Glik, Letizia; Tello, Calò, Acampora; Improta, Lapadula, Insigne. All. Caserta

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis, Leverbe, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Sibilli; Lucca, Puscas. All. D'Angelo.