Pisa-Benevento 0-0: Marconi sbaglia un rigore, goal annullato a Improta

Goal annullato a Improta nel primo tempo ed errore dal dischetto di Marconi nella ripresa: l'anticipo di Serie B tra Pisa e Benevento termina 0-0.

Si apre con un pareggio a reti bianche la stagione 2019/2020 della Serie B. Il neo-promosso Pisa di Luca D'Angelo e il di Filippo Inzaghi non riescono infatti ad andare a segno nell'anticipo della prima giornata di campionato.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Primo tempo con poche emozioni all'Arena Garibaldi, dove Improta si vede annullare giustamente per fuorigioco un goal al 36'. Il centrocampista del Benevento ci prova ancora poco dopo ma sia la sua conclusione che quella di Viola non riescono a superare Gori.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa a provare a sbloccare la gara è ancora una volta Viola ma anche in questo caso il tiro del centrocampista delle Streghe non trova la rete. Stesso epilogo quando a cercare la via del goal è Coda.

Ad avere l'occasione più clamorosa della partita è però il Pisa al 94'. Marconi prima viene colpito in area da Del Pinto e poi si incarica di battere il calcio di rigore che può decidere la gara. L'attaccante del Pisa si fa però ipnotizzare da Montipò che, con una grande parata nell'angolino, riesce a tenere il risultato sullo 0-0.

Considerati tra i favoriti per la promozione in , per il Benevento arriva dunque il primo mezzo passo falso della stagione. Discorso diverso per il Pisa, neo-promosso dopo un'ottima annata in Serie C. I padroni di casa possono infatti esultare per il punto conquistato questa sera, anche se i tifosi avevano già assaporato la possibile vittoria.