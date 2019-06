Pisa-Arezzo dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Pisa-Arezzo, si sfidano nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di C: tutte le informazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Pisa e Arezzo tornano a sfidarsi e lo fanno in un match valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C.

Le due squadre si ritrovano dopo che il precedente confronto d’andata, quello giocatosi il 29 maggio ad Arezzo, si è chiuso sul 3-2 per i nerazzurri, un risultato che concede loro un doppio vantaggio.

Il Pisa, che è arrivato a questo punto della competizione dopo essersi piazzato terzo in classifica nella regular season e aver superato nel turno precedente la Carrarese, non solo può sul successo ottenuto nel primo confronto, ma lo fa sapendo che ha a disposizione tre risultati, visto che anche con una sconfitta con massimo un goal di scarto passerebbe il turno.

L’Arezzo, che è condannato quindi a vincere, nei turni precedenti ha superato gli ostacoli Novara e Viterbese, dopo essersi piazzato quarto in classifica nella regular season.

Di seguito tutte le informazioni su Pisa-Arezzo: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

PARTITA Pisa-Arezzo DATA 2 giugno 2019, 20.30 DOVE Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa ARBITRO Giovanni Ayroldi TV Rai STREAMING Eleven Sports

Il Derby di Toscana Pisa-Arezzo si giocherà domenica 2 giugno all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Fischio d’inizio della gara programmato per le ore 20.30, a dirigere la contesa sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

A seguito della richiesta del Prefetto di Pisa, legata alla scarsa disponibilità di biglietti per l’ingresso allo stadio soprattutto a beneficio della tifoseria ospita, Pisa-Arezzo sarà trasmessa dalla Rai, più precisamente su Rai Tre, ma solo sul territorio regionale della Toscana.

Il match di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C che vedrà protagoniste Pisa ed Arezzo, sarà trasmesso in da Eleven Sports. Come già accaduto per i precedenti turni, sarà possibile seguire la partita acquistando l’intero pacchetto dei Playoff, oppure acquistando il singolo evento.

In questo modo la gara sarà quindi visibile su dispositivi quali pc, smartphone o tablet attraverso il sito o l’app di Eleven Sports.

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Pisa-Arezzo in streaming, hanno un altro modo per non perdersi le fasi salienti della gara: la diretta di Goal.

Come per la precedente fase del torneo, vi proporremo una lunga diretta testuale con la quale vi racconteremo gli eventi non solo della gara dell’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, ma anche quelli di tutte le altre sfide del turno dei Playoff di Serie C in programma.

D’Angelo dovrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 nel quale, scontato il turno di squalifica, ci sarà Marin nella linea di mediana con Gucher e Di Quinzio. Minesso dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Masucci e Marconi, con quest’ultimo in leggero vantaggio nel ballottaggio con Moscardelli.

Modulo speculare per Dal Canto che dovrebbe proporre lo stesso undici visto nel match d’andata. Foglia sarà quindi il vertice basso di un rombo che prevede Serrotti e Buglio come interni di centrocampo e Belloni trequartista a supporto di Cutolo e Brunori.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, De Vitis, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Marconi.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Cutulo, Brunori.