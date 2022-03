Pirola operato d'urgenza: torsione del testicolo per il difensore del Monza

Il Monza ha espugnato il campo del Cittadella vincendo 2-1 al 93' grazie alla rete decisiva di Ciurria, maturata con i brianzoli ridotti addirittura in nove uomini per le espulsioni di Carlos Augusto e Donati.

Un'impresa vera e propria, alla quale non ha preso parte Lorenzo Pirola. Il difensore di Stroppa, infatti, non è stato convocato per la sfida del 'Tombolato' a causa di una torsione del testicolo che lo ha costretto ad un'operazione d'urgenza nella notte tra venerdì e sabato.

⚠️ Questa notte Lorenzo Pirola è stato operato d'urgenza presso l'Ospedale di Camposampiero per una torsione del testicolo. Il giocatore è già stato dimesso, sta bene ed è tornato a casa! Ti aspettiamo presto Piro!!💪⚪️🔴 pic.twitter.com/zrnQDGfKsV — AC Monza (@ACMonza) March 5, 2022

L'intervento è perfettamente riuscito, tanto che il calciatore classe 2002, nonché prodotto del vivaio dell'Inter, è già stato dimesso dalla struttura ospedaliera e le sue condizioni risultano soddisfacenti.

Pirola, arrivato al Monza nella scorsa stagione, aveva già subito un intervento al ginocchio in artroscopia lo scorso mese di gennaio e da qualche settimana era tornato a disposizione di Stroppa che lo aveva prontamente schierato contro Ternana, Pisa e Pordenone.