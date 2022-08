Pirlo, avvio deludente: otto reti subite in due gare dal Karagümrük

Dopo il 4-2 subito in casa, il Fatih cade anche contro il Besiktas per 4-1. Pirlo chiede più attenzione: "Gli stessi errori, giochiamo con paura".

E' iniziata nel peggiore dei modi l'avventura di Andrea Pirlo alla guida del Fatih Karagumruk, squadra di Istanbul. In Turchia, infatti, l'ex allenatore della Juventus ha rimediato due brutte sconfitte nei primi due incontri del torneo della Super Lig, subendo otto reti.

Sconfitto all'esordio casalingo contro l'Alanyospor di Francesco Farioli, il Fatih ha rimediato un'altra pesante sconfitta, stavolta in uno dei tanti Derby della megalopoli turca: 4-1 in trasferta contro il Besiktas, che dopo aver perso il titolo nella passata annata punta a riscattarsi ai danni dei campioni in carica del Trabzonspor.

Una gara senza storia quella disputata alla Vodafone Park Arena di Besiktas: padroni di casa avanti per 3-0 già al 50', prima del goal di Diagne, su assist dell'ex interista Erkin. Viviano, estremo difensore del Karagumruk è stato battuto per la quarta volta, chiudendo nuovamente la gara, in realtà mai apertasi nuovamente.

Prestazione deludente per gli italiani in campo, Biraschi sulla fascia destra nel 4-2-3-1 disegnato da Pirlo, e Borini come ala destra. Nei minuti finali dentro anche Ricci, con il risultato in favore del Besiktas già maturato. Difesa del Fatih disastrosa, soprattutto sui calci da fermo dei padroni di casa.

"Continuamo a fare gli stessi errori" ha detto Pirlo in conferenza stampa. "Non abbiamo più tempo di perdere queste partite, stiamo perdendo troppi punti per strada. Dobbiamo cambiare registro se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Se giochi con paura diventa tutto più difficile, abbiamo bisogno di fare punti".

"Ci vuole tempo nell'entrare nella testa dei giocatori, non siamo ancora pronti per fare questo tipo di partite. Ma il tempo passa. Gli errori ci sono sempre, dobbiamo toglierli".

Sabato il Fatih ospiterà tra le mura amiche l'Ankaragucu, reduce da un pareggio e una sconfitta. Il match perfetto per la prima soddisfazione, così da invertire la tendenza negativa dei primi 180 minuti. Parola al campo.