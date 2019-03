Pirlo tecnico della Juventus U23: trattativa avviata

Potrebbe essere Andrea Pirlo il prossimo allenatore della Juventus U23: contatti in corso tra le parti, c'è ottimismo per il buon esito.

Andrea Pirlo in panchina? Lo scenario è di quelli allettanti, soprattutto se la prima esperienza da allenatore del 'Maestro' dovesse essere... alla Juventus.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Non in prima squadrà, lì c'è Massimiliano Allegri (peraltro non convinto di rimanere a Torino la prossima stagione) ma, come rivelato da 'Il Corriere della Sera', nell'U23 militante nel girone A di Serie C dove naviga al dodicesimo posto, non il massimo.

A forte rischio Mauro Zironelli, Pirlo pronto a subentrare: trattativa già ben avviata e intesa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, se non ore.

L'ex centrocampista bianconero possiede il patentino UEFA B/A, utile per allenare tutte le squadre giovanili, femminili e le maschili fino alla Serie C. Attualmente presenzia a 'Sky Sport' nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club' in qualità di opinionista di punta.