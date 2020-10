Pirlo sul ruolo di Ronaldo: "Giocherà sul centro-sinistra, vicino alla punta"

Andrea Pirlo al termine di Juventus-Verona: "Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire, dobbiamo sicuramente migliorare".

La rallenta ancora la propria corsa in campionato: contro il la squadra di Andrea Pirlo non va oltre l'1-1 e sono già due i passi falsi consecutivi. Alla rete di Favilli ha risposto Kulusevski, poi nel finale l'assalto bianconero bloccato dalla retroguardia ospite.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore della Vecchia Signora ha analizzato la serata dei suoi:

"Non dobbiamo prendere lo schiaffo per reagire. Quando giochi contro il Verona è sempre una partita difficile, ti vengono a prendere uomo contro uomo a tutto campo: avevamo preparato delle giocate di prima per saltare la loro pressione, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio ma le cose preparate le abbiamo fatte bene".

Positivo l'ingresso in campo di Kulusevski, subito decisivo come già in altre partite:

"Kulusevski veniva da sei partite consecutive e l'abbiamo fatto riposare, era anche l'unico cambio, è entrato benissimo. Dybala non ci aspettavamo che restasse in campo 90 minuti, è rimasto in campo ed è una nota positiva".

Dopo lo stop di Chiellini è arrivato anche l'infortunio di Leonardo Bonucci, costretto al cambio per un problema muscolare:

"Domani vedremo se entrambi potranno recuperare per il . Sapevamo che sarebbe stata una partita più difficile di quella di Kiev soprattutto per l'intensità del Verona, stasera sembrava un clima un po' più soporifero, ma dobbiamo partire dall'inizio con più determinazione".

Infine un chiarimento sul ruolo che Ronaldo occuperà all'interno del nuovo modulo: