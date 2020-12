Pirlo stuzzica Dybala: "Tende ad abbassarsi, deve restare lucido vicino all'attaccante"

La dopo il pareggio contro il torna a giocare in , dove le cose vanno molto meglio rispetto alla . La Vecchia Signora è matematicamente qualificata per gli ottavi di finale, da decidere resta solamente chi si qualifcherà come prima e chi come seconda, con il .

Alla vigilia della partita contro la , Andrea Pirlo ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia, partendo dal pareggio di Benevento.

"Dopo Benevento ho detto che ci vuole più concentrazione e voglia di portare a casa le partite, anche quando si è avanti nel punteggio. Ne abbiamo parlato e ne siamo coscienti tutti. Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro, è un dato di fatto".

Per quanto riguarda le scelte di formazione e la condizione di alcuni giocatori, Pirlo ha parlato così.

"Domani pensiamo a mettere in campo i giocatori migliori, perché tutte le partite sono importanti: comunque Cuadrado e Danilo potrebbero riposare, avendo giocato molto. Di Kulusevski sono contento, ha sempre giocato nella stessa posizione fino ad ora, sta facendo un percorso. Devo dire che Ramsey per me è stata una grande scoperta. E può ancora crescere: per me e per la squadra è molto importante.

Dybala? Gli ripeto ogni giorno che deve giocare in certi spazi per essere libero di trovare la giocata vincente. Ogni tanto la sua indole lo porta ad abbassarsi, quando viene a metà campo deve giocare facile per poi essere più lucido vicino all’attaccante. Domani giocherà Morata, Paulo si preparerà invece per il Derby contro il ".