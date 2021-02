Pirlo sicuro: "La Juve ha voglia di vincere, conosciamo Conte"

Rivincita e riscatto. Questo cerca la Juventus martedì sera quando a 'San Siro' affronterà di nuovo l'Inter, stavolta in una gara valida come andata delle semifinali di Coppa Italia.

Andrea Pirlo, intervistato da 'JTV', assicura che i bianconeri hanno ancora la giusta fame e soprattutto che hanno imparato dalla sconfitta subita qualche settimana fa contro i nerazzurri.

"Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. La sconfitta con l'Inter ha insegnato tanto. Quando siamo sul pezzo non siamo noi stessi, non siamo la Juventus. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli in una finale quindi abbiamo rialzato subito l'attenzione. Ho un gruppo di ragazzi con tanta voglia di vincere dentro e questo è fondamentale per una squadra ambiziosa come lo siamo noi".