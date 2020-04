Pirlo scherza sugli anni alla Juve: "Avevo il poster di Peluso"

Il fuoriclasse ricorda il passato bianconero e svela un retroscena: "Ho giocato delle partite soltanto con il sinistro".

Andrea Pirlo è arrivato alla in quella che sembrava essere la fase calante della sua carriera, invece si è confermato ai suoi altissimi livelli. Lasciando ricordi importanti anche nel gruppo.

Nel format 'A casa con la ', l'ex centrocampista ha ricordato di avere una foto particolare in ritiro: il poster di Peluso, compagno in bianconero negli anni di Conte. Rispondendo a Matri, che ha rivelato di avere Barzagli come 'protettore', Pirlo scherzando ha svelato la foto che aveva lui.

"Avevo il poster di Peluso attaccato in camera in ritiro".

Pirlo ha anche ricordato di aver giocato alcune partite soltanto col sinistro, in teoria quello che è il suo piede debole, a causa di alcuni problemi fisici.