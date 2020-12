Pirlo ritrova Morata: "Era deluso dai giudizi ricevuti dopo l'Atalanta"

La torna a vincere in campionato con un convincente 0-4 sul campo del , proiettandosi momentaneamente a un solo punto di distanza dalla vetta della classifica. Andrea Pirlo ha commentato la bella prova dei suoi al termine della partita.

Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore bianconero ha sottolineato la reazione della squadra:

"Ronaldo era giustamente arrabbiato per il calcio di rigore, fortunatamente abbiamo avuto pochi giorni per pensarci ed è subito tornato al goal, meglio se li fa su azione come stasera. Non eravamo contenti per il risultato di mercoledì, anche se avevamo fatto una buona prestazione. Stasera dovevamo riprendere i punti persi e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Dovevamo riprendere il nostro cammino e i nostri attaccanti avevano bisogno di ritrovare la via del goal, l'abbiamo fatto anche con Kulusevski e Ramsey, che ha fatto una grande partita".