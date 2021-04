Pirlo resta fiducioso: "Con questo spirito non ci saranno problemi"

Le parole di Andrea Pirlo dopo Atalanta-Juventus: "Buona gara di Dybala, l'episodio ha cambiato il risultato finale".

Quinta sconfitta in campionato per la Juventus che cede il passo all'Atalanta e scivola al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione in Champions League: i bianconeri rischiano addirittura di essere agganciati dal Napoli, qualora i partenopei battano l'Inter stasera.

Intervistato da 'Sky Sport', Andrea Pirlo ha provato a rimanere fiducioso: risultato a parte, la prova della squadra lo ha soddisfatto.

"E' stata una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo giocato la gara che dovevamo fare, poi purtroppo gli episodi hanno premiato l'Atalanta. Buona interpretazione, con intensità e aggressività. Spiace perché potevamo strappare almeno un punto".

Positiva la prestazione di Dybala, schierato dal 1' in sostituzione dell'infortunato Ronaldo, fermato da un problema al flessore.

"Ottima gara finché il fisico lo ha sostenuto. Non giocava da molto tempo. Non poteva rimanere in campo per tutti i 90 minuti, ma quando lo ha fatto si è comportato bene".

L'assenza di Ronaldo si è fatta sentire negli ultimi metri.

"I 25 goal non li ha segnati per caso. E' il nostro finalizzatore e all'andata ha fatto una grande gara. Essendo un campione si adatta facilmente a questo tipo di gare, poi quando viene a mancare magari hai qualche azione in meno da poter finalizzare al meglio. Tutto sommato le occasioni le abbiamo avute anche oggi, non le abbiamo sfruttate e l'episodio del goal ha condizionato il risultato finale".

La fiducia per il prosieguo della stagione resta intatta, nonostante tutto.