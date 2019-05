Pirlo racconta il 'no' ricevuto dal Chelsea: "Dissero che ero troppo vecchio"

Annunciato ufficialmente come nuovo tecnico dell'Inter, Conte ha lasciato un ricordo indelebile in Pirlo: "Il miglior allenatore che abbia mai avuto".

Passato e futuro, Andrea Pirlo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista per il 'Daily Mail'. L'ex campione di e , tra le altre, ha parlato in particolare del suo rapporto con Antonio Conte, da questa mattina ufficialmente nuovo allenatore dell'Inter, e del suo mancato approdo in Premier League quando ancora indossava scarpini e pantaloncini.

Partendo proprio da questo ultimo punto, Pirlo ha rivelato come in passato sia stato molto vicino prima al e poi al , con i blues che si rifiutarono di acquistarlo per via della sua età.

"Ho avuto la possibilità di andare al Chelsea quando Ancelotti era l'allenatore (nel 2009) ma il club disse che ero troppo vecchio, avevo 30 anni. Poi c'è stato il Manchester City (nel 2011) ma quella volta scelsi la Juventus. La Premier League sarebbe stata sicuramente un'esperienza fantastica ma sono felice di aver deciso di restare in ".

Continuando a parlare di Chelsea, l'ex centrocampista ha poi commentato la stagione di Maurizio Sarri, tecnico che al momento viene considerato il favorito per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

"Non era facile per lui al Chelsea perchè è un tecnico che ha bisogno di tempo per adattare i giocatori al suo sistema. Per me è un ottimo allenatore, i tifosi devono avere pazienza".

Quando gli si chiede chi sia stato il miglior allenatore della sua carriera però Pirlo non ha alcun dubbio: Antonio Conte.

"Per me è il miglior allenatore che abbia mai avuto nella mia carriera e anche al Chelsea ha fatto un buon lavoro. Ha vinto la Premier League e la . Poi ha avuto qualche problema con il proprietario ma, se si vede la storia dei blues, negli ultimi 10 anni hanno cambiato troppi allenatori. Il problema quindi non sono gli allenatori ma il club".

E chissà se proprio da Conte il campione italiano abbia tratto l'ispirazione per una futura carriera da allenatore.

"Sto studiando per diventare un allenatore. Devo prendere l'ultimo patentino a settembre e dopo forse farò proprio l'allenatore".

Una nuova veste nella quale un giorno magari potrà ritrovarsi ad allenare Frenkie De Jong, talento dell' passato ora al che Pirlo considera uno dei migliori talenti in circolazione.