Pirlo pronto a rientrare in pista: firma vicina col Karagumruk, ore calde

Andrea Pirlo può ripartire dalla Turchia: è il prescelto del Karagumruk. Assieme a lui i fedelissimi Baronio, Bertelli e Gagliardi.

Niente Cremonese, niente Spezia. Ma Andrea Pirlo, reduce da un anno sabbatico in cui è rimasto a guardare dopo l'esonero da parte della Juventus, sta comunque per rientrare in pista. In Turchia, al Fatik Karagumruk. Una little Italy a cui, a meno di sorprese, tra un po' si aggiungerà un altro nostro connazionale.

Accordo vicino e firma imminente tra Pirlo e il club turco, che haa dunque scelto lui come sostituto in panchina di Atilay Canel. L'ufficialità potrebbe arrivare a breve, con il tecnico bresciano che si prepara dunque a intraprendere la prima avventura all'estero da quando ha appeso le scarpe al chiodo. La seconda, contando anche quella da calciatore con gli americani del New York City. Negli scorsi giorni si era parlato per lui anche dell'ipotesi Partizan.

Come appreso da GOAL, Pirlo non sarà solo in terra turca: tra i fedelissimi pronti a seguirlo ci sono il viceallenatore Roberto Baronio, il preparatore atletico Paolo Bertelli e il match analyst Antonio Gagliardi, con i quali ha già lavorato nell'annata alla Juventus.

Pirlo, dunque, non rimarrà in Italia. Nelle ultime settimane, come detto, il suo nome è stato accostato soprattutto alla Cremonese e allo Spezia. Ma i neopromossi grigiorossi hanno scelto Massimiliano Alvini, del Perugia, mentre i liguri si preparano a sostituire Thiago Motta con uno tra Luca Gotti e Aurelio Andreazzoli.

Per quanto riguarda il Karagumruk, l'obiettivo è quello di migliorare sensibilmente il piazzamento ottenuto nell'ultimo campionato turco, conquistato dal Trabzonspor di Hamsik e Cornelius: un ottavo posto finale frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte in 38 giornate. Il tutto con una nutritissima schiera di calciatori con un passato in Serie A.

Nella rosa del Karagumruk sono infatti presenti Emiliano Viviano, Davide Biraschi e Fabio Borini. Ma non solo: tra gli stranieri ecco i vari Zukanovic, Biglia, Balkovec, Pesic, Karamoh, Erkin. Giusto per far sentire Pirlo un po' più a casa.