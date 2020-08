"Pirlo in prima squadra? Bisogna meritarselo...": Agnelli ha bruciato le tappe

A fianco di Pirlo il giorno della presentazione, in prima fila ad ascoltare Sarri un anno fa: il presidente Agnelli ha bruciato le tappe.

Giovedì 30 luglio la ufficializzava l'arrivo di Andrea Pirlo come tecnico dell'Under 23. Venedì 31 luglio, invece, lo presentava alla stampa. Nessuno immaginava che, otto giorni dopo le sue prime nuove parole da bianconero, sarebbe diventato allenatore della prima squadra. Dal corso di Coverciano alla Serie C, poi subito alla .

L'immagine più significativa di quel pomeriggio era stata la presenza del presidente Andrea Agnelli ai microfoni. Non un'abitudine. C'era all'addio di Massimiliano Allegri, nel maggio 2019. Non c'era un mese dopo, quando Maurizio Sarri fu presentato alla stampa. Era in prima fila, ascoltava. Senza partecipare in prima persona. Come invece è successo con Pirlo per l'Under 23.

Il presidente aveva accolto il nuovo tecnico prospettando un futuro a lungo in bianconero. Partendo dal basso. Una crescita graduale, come era stata quella di Pep Guardiola al o di Zinédine Zidane al . Dalla seconda squadra alla prima. Tappa dopo tappa.

“L’auspicio è che possa fare il percorso che hanno fatto altri allenatori. Ma bisogna meritarselo. Con Andrea partiamo con un percorso che abbiamo visto vincente, con un allenatore che si prepara nella seconda squadra per poter magari un giorno fare un salto in prima, una vera idea di quello che è la Juventus. Andrea non ha bisogno di sapere cos'è la Juventus, perché la conosce già" .

Quelle tappe che invece Agnelli ha deciso di bruciare, chiamando subito Pirlo alla guida dei grandi. Senza esperienza di panchina, ma conoscendo l'ambiente. Soprattutto, vedendo in lui l'allenatore del presente oltre che quello del futuro. Prendendo una scelta forte, immediata, dopo aver esonerato Maurizio Sarri poche ore prima.

Lo stesso Sarri vicino al quale non era il giorno della presentazione, che non aveva mai citato pubblicamente nella conferenza stampa di presentazione di Pirlo, parlando di Scudetto. Aveva nominato i trionfi, i record, i traguardi. Mai l'allenatore. Così come non era mai stato nominato da Agnelli nel post , dopo la sconfitta di .

Bilanci da fare col tecnico, valutazioni e decisioni da prendere col corpo dirigenziale. Il passo successivo: l'esonero di Sarri, la nomina di Pirlo. Che la panchina dovrà comunque meritarsela, ma in maniera diversa. Dopo aver bruciato le tappe più veloce di quanto chiunque potesse immaginare il 31 luglio.