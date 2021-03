Pirlo presenta Juventus-Spezia: "Morata? Vedremo se portarlo in panchina"

Andrea Pirlo in conferenza: "Problema intestinale per Fagioli. I liguri hanno dimostrato di meritare la A. Lo Scudetto? Le partite sono ancora tante".

Vincere per non perdere ulteriore terreno dal primo posto, ormai sempre più lontano: è questo l'imperativo della Juventus, che dopo l'ennesimo passo falso fatto registrare a Verona ospita lo Spezia nel turno infrasettimanale. Match presentato da Andrea Pirlo alla vigilia.

"Lo Spezia sta facendo un grandissimo campionato, si sta dimostrando all'altezza della A - le parole del tecnico bianconero - Per noi sarà una partita difficile e importante, perché dovremo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto. Stimolo in più giocare subito dopo Verona? L'altra sera abbiamo preso goal in un momento in cui non c'erano segnali di pericolosità del Verona, e ciò fa ancora più male. Abbiamo analizzato gli errori e cercheremo di evitarli".

Capitolo formazione: è ipotizzabile vedere Chiesa da seconda punta? E Morata sarà convocato?

"No, Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta. Sta giocando bene sull'esterno e continuerà a giocare in quella posizione. Oggi Morata si è allenato un po' con noi, domani mattina vedremo se portarlo in panchina per averlo a disposizione. Lo sapremo solo domattina".

Pirlo annuncia quindi il possibile forfait di Nicolò Fagioli.

"Fagioli oggi ha avuto un problemino intestinale, è stato a riposo e speriamo che domani possa star meglio. McKennie sta meglio, ma anche lui arriva da tante partite e ha sempre questo riacutizzarsi. Ma in questo periodo di emergenza avremo bisogno anche del suo apporto. Arthur? Nessuna novità, continua il suo periodo di riabilitazione".

Quindi, un pensiero su una lotta Scudetto sempre più complicata visti i successi di ieri di Inter e Milan.

"L'obiettivo nostro non cambia. Siamo lontani dalla vetta, ma dobbiamo pensare di vincere partita per partita. Guardiamo anche a chi ci sta sotto, ma le partite da giocare sono ancora tante. Se mi aspettavo qualche punto in più? Certo. L'obiettivo iniziale era vincerle tutte, poi è normale non poterlo raggiungere. Abbiamo perso tanti punti, ma quello è il passato. Il futuro si chiama Spezia".

Ancora sulla formazione che scenderà in campo contro lo Spezia: Pirlo opererà un po' di turnover?

"Le scelte non saranno in base alla partita di sabato o a quella di Champions League, ma in base ai giocatori a disposizione. Ne ho pochi e con quelli cercherò di fare la formazione. Certamente avrò dei ragazzi dell'Under 23 in rosa".

Pirlo si ritroverà di fronte Vincenzo Italiano: uno che, diversamente da lui, ha preferito la gavetta partendo dal basso. Ma nessun rimpianto.

"Io ho avuto la fortuna di allenare subito la Juventus, credo avrebbero accettato tutti. Italiano ha deciso di fare il proprio percorso, ma se gli avessero chiesto di allenare subito la Juve non si sarebbe tirato indietro".

Chiusura sull'ospitata a '90° Minuto' del direttore di gara Daniele Orsato, che ha rivangato l'episodio della mancata espulsione di Pjanic in un Inter-Juventus del 2017/18.