Pirlo presenta Juventus-Sassuolo: "Demiral può giocare, Chiesa ha recuperato"

Le parole di Andrea Pirlo in conferenza: "Il Milan è primo, per cui è la squadra da battere. Morata? Vedremo se potremo portarlo in panchina".

Il colpaccio in casa del è già stato riposto in un cassetto. Nuova giornata, nuova sfida per la : il di Roberto De Zerbi, di scena domani sera all'Allianz Stadium. Gara presentata da Andrea Pirlo nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Mi aspetto una partita difficile - le parole del tecnico bianconero - il Sassuolo è un'ottima squadra con un bravo allenatore. Sono bravi a uscire palla al piede sulla pressione avversaria. Noi favoriti per lo Scudetto? Chi è primo è sempre il favorito. Noi arriviamo da 9 campionati di fila e abbiamo una grossa pressione, ma il Milan è la squadra da battere".

Capitolo formazione: senza de Ligt, positivo al Covid-19, le scelte in difesa si restringono sempre più.

Non ci sarà, almeno dall'inizio, Alvaro Morata. Anche se Pirlo non esclude di poterlo convocare per averlo accanto a sé in panchina.

Si è allenato a parte, valuteremo domani mattina se potremo portarlo in panchina. Chiesa sta bene, ha recuperato".

Chiusura con Federico Bernardeschi e con il minutaggio ridotto ricevuto dall'ex mancino viola.