Pirlo sulla mancata passerella per l'Inter: "Come per i 9 Scudetti della Juve non era un obbligo"

Andrea Pirlo spiega il motivo del mancato 'pasillo' per l'Inter campione d'Italia, poi ammette: "Juve senza fame e fuoco degli ultimi 9 anni".

L' Inter è campione d'Italia, ma alla vigilia del calcio d'inizio la Juventus non ha dato vita alla passerella celebrativa per lo Scudetto nerazzurro. Andrea Pirlo, a 'Sky', dopo il match chiarisce i motivi del mancato 'pasillo' di Madama.

"L'avremmo fatta volentieri, ma così come in questi 9 anni in cui abbiamo vinto noi non c'è un obbligo, quindi non è nulla di diverso dal solito".

La Juve ha battuto l'Inter e spera ancora nella qualificazione in Champions.

"Avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di vincere e ci siamo riusciti. Con la voglia delle ultime partite staremmo a parlare di altro. Quando arrivi a giocarti qualcosa nelle ultime giornate vuol dire che qualcosa è mancato, sono stati persi punti contro squadre abbordabili". "E' mancata fame e il fuoco degli ultimi anni, dopo 9 Scudetti è anche normale che si stia un po' spegnendo, ma avevamo l'obbligo di riaccenderla perchè vincere 10 campionati di fila non è riuscito a nessuno. Per colpa mia e di tutti non ci siamo riusciti, ma i giocatori sono all'altezza per giocare qusto tipo di partite e lo hanno dimostrato anche in 10 contro l'Inter".

Parentesi su Ronaldo, sostituito a 20' dalla fine.

"Cristiano forse era la prima volta che era contento di uscire, eravamo in 10 e avrebbe dovuto correre a vuoto. Nello spogliatoio era soddisfatto".

Nonostante la stagione tribolata, Pirlo scommette sui suoi.

"Credo che il gruppo sia sano e abbia tanto da dare, sono stati inseriti tanti giocatori giovani e quando è così un po' di adattamento va concesso. Ma l'organico è buono e si può continuare a lavorare".

Fiorentina-Napoli dirà molto sulle residue chances Champions della Juventus.