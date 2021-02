Pirlo-Padovan, botta e risposta dopo Verona-Juve: "Chiesa e Bernardeschi fuori ruolo", "Lei chi avrebbe messo?"

Dibattito in tv dopo Verona-Juve tra Giancarlo Padovan e Andrea Pirlo: "Chiesa e Bernardeschi fuori luogo", "Lei chi avrebbe messo?".

Dopogara con fuoriprogramma, per Andrea Pirlo, quello di Verona-Juventus. Il tecnico bresciano, intervenuto a 'Sky', dà vita ad un botta e risposta con Giancarlo Padovan.

Nel corso dell'intervista all'emittente satellitare, Padovan fa notare a Pirlo come Federico Bernardeschi e Federico Chiesa - a suo avviso - siano stati schierati in una posizione del campo non consona.

"La Juve ha giocato con due giocatori fuori ruolo, come Chiesa e Bernardeschi".

La replica di Pirlo non si fa attendere, facendo leva sulle tante assenze in casa bianconera.

"Lei chi avrebbe messo? Chiesa è un esterno offensivo, ha giocato tante partite in quella posizione. Bernardeschi ha quasi sempre giocato lì".

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN “Eravamo in una situazione di emergenza. Avevo già adattato Alex Sandro come difensore centrale, quindi non potevamo inventare di più. Se ti mancano quattro difensori, terzini e attaccanti, allora ditemi cosa avrei dovuto fare".

Padovan rincara la dose.

"Non lo so, dico solo che erano fuori luogo".

La risposta di Pirlo.

"Chiesa e Bernardeschi erano due dei pochi nel proprio ruolo".

Quando il giornalista gli chiede il motivo del mancato impiego di una difesa a 4 con Dragusin terzino, infine, l'allenatore della Juve per l'ennesima volta non le manda a dire.