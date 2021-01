Il diktat di Pirlo: "Mai più partite come Juventus-Fiorentina"

La riprende il suo cammino in dopo la sosta natalizia, ma lo dovrà fare con un passo diverso rispetto alle ultime uscite del 2020. La squadra di Andrea Pirlo ha infatti 10 punti di distacco attualmente dal , anche se con la partita in meno, da rigiocare, contro il .

Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro l' , ha parlato in esclusiva a 'Juventus TV'.

"Il discorso alla squadra? Abbiamo parlato soprattutto della partita con la , completamente sbagliata. Dall'atteggiamento a tutto il resto, non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020, c'è stata una bella riunione, abbiamo parlato, abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva".

"Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina. Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Son convinto che si potrà fare ancora meglio, perché abbiamo tutto per riuscirci".

"Gennaio sarà un mese importante con molte partite, tante competizioni perché ci sarà anche la Supercoppa, dovremo affrontare tutto al meglio con tanti giocatori a disposizione, quindi ci sarà spazio per tutti. Perché giocare ogni tre giorni è difficile, toglie energie. Dovremo essere pronti per giocare ogni partita".

"La cosa più importante che ho capito da allenatore come da giocatore è che i giudizi vanno fatti in modo più generico e ponderato, invece vedi che un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente di bello. Non è una novità. Da allenatore della vai incontro a tante difficoltà, a tante responsabilità, ma sono pronto anche a questo".

"La squadra sta bene, hanno ripreso anche ultimi acciaccati come Arthur, Demiral, anche Chiellini si sta allenando con continuità da qualche giorno".

"Al di fuori del discorso sportivo, stiamo attraverso un momento molto difficile con questa pandemia, la cosa più più importante sarebbe tornare alla normalità per tutti e cercare di vivere con più serenità. Nel calcio speriamo di avere delle belle soddisfazioni".