Pirlo in diretta su Instagram: "Non vado alla Juventus U23, mi aspetta il Barcellona..."

Andrea Pirlo parla su Instagram in diretta con Fabio Cannavaro e scherza: "Se vado alla Juventus U23? No, mi aspetta il Barcellona..."

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di un Andrea Pirlo vicino alla Juventus Under 23 per il ruolo di allenatore. L'ex calciatore bianconero però, tra lo scherzo e la serietà, ha parlato anche di questo tema, smentendo, in una diretta su Intagram con l'amico Fabio Cannavaro.

A precisa domanda di Cannavaro, che gli chiede "Quindi allenerai la U23?", Pirlo risponde così.

"No. Guarda che ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall'estero mi chiamano prima. Il mi sta aspettando... No è che non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta".

I due poi fanno partire la carrellata di ricordi sul Mondiale del 2006, per la felicità di tutti gli utenti che ascoltavano e guardavano in diretta.