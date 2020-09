Pirlo lancia la sua Juventus: "Decimo Scudetto e Champions"

La chiude l'era Sarri e riparte a sorpresa da Andrea Pirlo, che alla sua prima esperienza da allenatore prende in mano la rosa dei campioni d' con obiettivi ben chiari in testa.

Nel corso di un'intervista a 'JTV', l'ex centrocampista ha infatti chiarito i prossimi traguardi della squadra, soffermandosi anche sui primi giorni di allenamento:

"Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. Daremo tutto in campo, abbiamo grande voglia di di dimostrare a loro che la Juventus vuole arrivare a vincere il decimo Scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in . Siamo qua e vogliamo fare del nostro meglio".