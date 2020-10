Pirlo fiducioso: "Non penso che si rischi di non giocare domani"

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli: "Arthur può giocare dall'inizio, Cuadrado a sinistra è una possibilità"

Quattro punti in classifica frutto di una vittoria e un pareggio, quest'ultimo contro la . Ora per la nove volte Campione in carica della un nuovo importante appuntamento, contro un devastante nelle prime due giornate e memore del successo di Coppa contro i bianconeri qualche mese fa.

Obiettivo sorpasso in classifica per la Juventus, decisa a salutare momentaneamente il campionato, in virtù della sosta delle nazionali, con un successo allo Stadium, così da guardare con più fiducia al progetto Pirlo in vista del proseguo della stagione. Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero.

Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il , colpito duramente:

"Non penso che si rischi di non giocare domani. Abbiamo preparato la partita come tutte le altre squadre, siamo pronti. Abbiamo provato il nostro tipo di gioco contro la Roma, magari ne proveremo un altro contro il Napoli. Gli esperimenti andavano fatti in partita"

Ancora dubbi relativi a chi giocherà sulla fascia mancina:

"Cuadrado? Si c'è questa possibilità, oppure il ritorno di Frabotta. Sono due potenziali titolari, decideremo nel pre-gara perché sono gli unici due che possono giocare in quella posizione. Arthur? Può partire titolare. Dybala dal 1'? Vediamo".

Relativamente al calciomercato Pirlo non si sbottona: