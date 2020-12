Pirlo fiducioso: "La Juventus sta crescendo, che rabbia con l'Atalanta"

Il pareggio contro l' ha rallentato la corsa verso la vetta della di Andrea Pirlo, che dopo qualche difficoltà iniziale sembra aver trovato il giusto ritmo tra campionato e .

L'allenatore bianconero ha presentato la sfida contro il , con cui condivide il primato di pareggi in questo torneo. Queste le parole ai microfoni di 'JTV':

"Il Parma sta facendo bene, da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col . Bisogna stare attenti perchè si gioca dopo 3 giorni, dovremo riprendere forze fisiche e mentali Mi aspetto una partita classica, dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh".

Pirlo rinnova la stima nei confronti del collega Liverani, come lui ex centrocampista molto tecnico:

Il rammarico è legato però alla partita pareggiata con l'Atalanta, serata no anche per sua maestà Cristiano Ronaldo:

"Ho ancora un po' di rabbia, avevamo fatto una buona partita contro una grande squadra. C'è rammarico di non aver sfruttato le occasioni create e non aver portato a casa i tre punti. Fisicamente stiamo bene e l'abbiamo dimostrato anche in una gara intensa come con l'Atalanta. Non mi preoccupo su quest'aspetto".