Pirlo incassa la fiducia di Agnelli: "Abbiamo parlato di futuro, mi ha detto che il progetto è appena iniziato"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione dalla Champions League: “Episodi non favorevoli”.

Si ferma ancora agli ottavi di finale, ma questa volta contro il Porto, il cammino della Juventus in Champions League. Nel corso della sua lunga storia, non era mai accaduto che la compagine bianconera si arenasse per due volte di fila a questo punto del torneo.

Se nella scorsa stagione era stato Maurizio Sarri a vedere infrangere i propri sogni europei contro una delusione così precoce, questa volta è toccato ad Andrea Pirlo. Rispetto a quanto accaduto nelle ultime annate però, alcune differenze ci sono state ed una delle più evidenti ha riguardato Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus infatti, negli ultimi quattro anni si era sempre presentato in sala stampa dopo il triplice fischio finale della sfida che aveva sancito l’eliminazione della sua squadra, mentre in questa occasione ha preferito dribblare i microfoni.

Chi invece non si è sottratto dal confronto con il fuoco di fila di domande è stato Andrea Pirlo che, in conferenza stampa, ha ammesso di aver parlato con Andrea Agnelli.

“Che cosa manca alla Juve? Io parlo solo per quest’anno e non per quelli passati. E’ mancato che abbiamo commesso quattro errori in due anni e se succede questo è normale uscire dalla Champions. Ho parlato con il presidente dopo la partita. Abbiamo parlato di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare e della gara. Abbiamo provato a fare del nostro meglio, avevamo iniziato anche abbastanza bene creando con Morata un’occasione che avrebbe potuto far girare la partita, poi dopo il loro goal ci sono stati dieci minuti di disagio e abbiamo iniziato a pensare che potesse essere dura ribaltare il risultato, poi nel secondo tempo l’abbiamo rimessa in piedi ma poi abbiamo commesso un errore che ci è costata la qualificazione”.

L’eliminazione contro il Porto rappresenta la vera prima grande delusione stagionale.

“Non credo proprio che ci saranno contraccolpi per la finale di Coppa Italia perché manca ancora del tempo. Adesso dovremo concentrarci sul campionato e avere l’obiettivo di vincerle tutte. E’ normale che ci sia pressione quando sei alla Juventus, ma l’aveva anche il Porto. Ci siamo preparati bene e abbiamo retto allo svantaggio, volevamo passare ma gli episodi non sono stati favorevoli. Capita di uscire”.

Il tecnico bianconero è tornato sull’incontro a fine gara con Agnelli.

“Non mi ha rassicurato di niente perché ero già tranquillo. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato e che da qui si va avanti. I giocatori che sono arrivati quest’anno stanno dimostrando di essere da Juve e che possono giocare partite così importanti. Da qui ripartiamo”.

Per una volta a mancare è stato l’apporto di Cristiano Ronaldo.

“Con lui parti solitamente dal’1-0, ma anche ad un giocatore formidabile come lui di non fare goal. Ci ha pensato Federico che ha fatto una grandissima prestazione, ma capita anche ai campioni di non mettere il sigillo, ma ha dato il suo contributo. Peccato che non sia bastato per raggiungere la qualificazione.

Come spesso accaduto negli ultimi anni ci si è tornati a chiedere se alla Juventus manchi di un DNA europeo.

“La Juve ha un DNA europeo, perché tante volte è arrivata in finale. A volte ci vuole poco a vincere o perdere queste partite. Anche quando ero al Milan abbiamo vinto, ma anche perso. Dobbiamo andare avanti perché l’obiettivo della società è quello di vincere questa coppa in futuro”.

Secondo il tecnico bianconero non sarà stata per molti questa l’ultima occasione per provare a vincere la Champions.