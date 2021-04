Pirlo fa la sua pagella: "Mi darei un 6 di stima, potevo fare di più"

La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo 3-1 il Genoa e resta al terzo posto, rispondendo così ai successi di Milan, Napoli e Lazio nella corsa per un posto Champions.

Dopo un ottimo primo tempo, come ammesso da Pirlo a 'Sky Sport', la Juventus però all'inizio della ripresa ha rischiato seriamente di complicarsi la vita.

"Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto. A fine primo tempo abbiamo subito un'occasione. Siamo rientrati in campo e ci siamo abbassati troppo, non abbiamo sfruttato al meglio alcune occasioni. Purtroppo in alcune partite sulla carta più abbordabili abbiamo perso punti per strada. Oggi sembravamo in dominio, invece qualche disattenzione ci ha fatto faticare più del dovuto".