Pirlo elogia Rabiot: "Raramente ho visto uno così, è un campione"

Rispetto alla scorsa stagione, la ha un centrocampista in più, ma non è un nuovo acquisto: stiamo parlando di Adrien Rabiot. Il francese ha cominciato male la scorsa stagione, ma già dalle battute finali con Maurizio Sarri aveva fatto intravedere lampi di crescita.

Oggi è un giocatore fondamentale per Pirlo e si è anche ripreso il posto da titolare in Nazionale. Ieri, dopo la vittoria contro il , l'allenatore della Juventus ha parlao così di Rabiot ai microfoni di 'Sky Sport'.

"E' un giocatore completo, raramente ho visto uno così forte sia fisicamente che tecnicamente. Non sa neanche lui le potenzialità di miglioramento che può avere, ci lavoriamo mentalmente per fargli capire che è un campione. Sta migliorando partita dopo partita".