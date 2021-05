Pirlo e la lotta Champions: "È diversa rispetto alla lotta Scudetto"

La Juventus vince e continua a correre verso un posto in Champions League, dopo il pareggio del Napoli e quello dell'Atalanta. I bianconeri sono a 69 punti insieme ai bergamaschi e al Milan.

Andrea Pirlo nel post partita ha così commentato quanto accaduto al Friuli, con la doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale che ha ribaltato il risultato e regalato tre punti fondamentali.

"Ci eravamo complicati per l’ennesima volta concedendo un goal, poi siamo rimasti fino all’ultimo e abbiamo portato a casa un risultato importante. C’è stanchezza, quando non sei abituato a lottare per la Champions League qualcosa cambia, l’obiettivo è cambiato".