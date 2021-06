L'ex tecnico della Juventus avrebbe respinto le sirene provenienti dal campionato turco. Nelle sue intenzioni c'è la voglia di allenare in Italia.

La Turchia nel futuro di Andrea Pirlo? Per il momento soltanto una semplice suggestione. Come riportato da Gianluca Di Marzio a 'Sky' il tecnico bresciano, fresco di chiusura di rapporto con la Juve, avrebbe ricevuto un'allettante proposta dal Fenerbahçe per sbarcare nella massima divisione turca.

Negativa, però, è stata la risposta da parte dell'emergente allenatore nostrano che al primo anno da tecnico ha vinto due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Titoli che non sono stati sufficienti per dare continuità alla sua esperienza sulla panchina della Juventus che, nonostante il raggiungimento in extremis del quarto posto che vale l'accesso alla Champions League, ha deciso di separarsi dopo appena un anno dal tecnico scelto per aprire un nuovo ciclo in bianconero.

Una storia che si è bruscamente interrotta dopo un anno ricco di difficoltà. La speranza di Pirlo rimane comunque quella di continuare ad allenare in Serie A sebbene le caselle rimaste libere ormai siano davvero poche. Nella testa dell'ex regista di Milan e Juventus c'è solo il Belpase. Con buona pace della Turchia.