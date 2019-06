Pirlo a sorpresa contro Origi: "Senza il goal sarebbe stato da picchiare"

Andrea Pirlo dagli studi di 'Sky Sport' va controcorrente: "Origi non è entrato con l'atteggiamento giusto in campo".

Nonostante la doppietta contro il in semifinale ed il goal nella finale di contro il , Andrea Pirlo non è rimasto sorpreso in modo positivo da Divock Origi.

L'ex calciatore di e , dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato in modo duro controcorrente dell'attaccante del , protagonista del secondo tempo.

"Divock Origi è entrato malissimo in campo. Il suo non era un atteggiamento giusto per una finale di Champions League, non mi è proprio piaciuto. Se non avesse segnato, sarebbe stato da picchiare".

Insomma, come spesso capita, Andrea Pirlo non rimane impressionato. Nemmeno da un goal praticamente decisivo in una finale di Champions League.