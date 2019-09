Pirlo a Balotelli: "Ritorno in Nazionale? Dimostri sul campo"

Protagonista in campo oggi pomeriggio nell'amichevole che ha visto il di Eugenio Corini superare per 3-2 il di Alessandro Nesta, Mario Balotelli ha segnato il suo primo goal con la maglia delle Rondinelle sotto gli occhi di un osservatore d'eccezione.

Seduto sugli spalti dello stadio di Ospitaletto c'era infatti Andrea Pirlo - vecchia conoscenza del Brescia - il quale ha così potuto vedere dal vivo la rete con la quale 'Super Mario' ha aperto le marcature nel primo tempo.

E proprio di Balotelli l'ex stella di e ha parlato in ottica Nazionale, come riportato dall'ANSA.

"Se ha scelto di giocare nel Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e di farlo bene. E, se riparte, tutto verrà di conseguenza, anche la Nazionale. Ma il ritorno in azzurro dipenderà solo da lui. Se non lo dimostri sul campo, non puoi pensare di andare da nessuna parte".