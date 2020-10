Piqué espulso contro il Ferencvaros: salta Juventus-Barcellona

Espulso a una ventina di minuti dalla fine del match col Ferencvaros, Gerard Piqué sarà squalificato per la prossima partita: niente Juventus.

Brutte notizie per Ronald Koeman: Gerard Piqué non potrà scendere in campo mercoledì della prossima settimana in casa della .

Il difensore del , infatti, è stato espulso a una ventina di minuti dal termine del match contro il Ferencvaros e, dunque, sarà squalificato per la trasferta all'Allianz Stadium.

Problemi di formazione in vista per il tecnico olandese che, per quanto concerne il pacchetto arretrato, avrà a disposizione solo Lenglet e Araujo. Insomma, non il miglior biglietto da visita con cui presentarsi nel capoluogo piemontese.

Da considerare, inoltre, come il club catalano abbia deciso di dare via in prestito - nelle battute conclusive dell'ultimo mercato - Todibo al . Dunque, reparto arretrato ridotto ai minimi termini. Il tutto, considerando come anche Umtiti al momento non sia disponibile.

Insomma, un vantaggio non da poco per Andrea Pirlo, che in virtù del successo di Kiev cercherà di effettuare già lo scatto decisivo per mettere le mani sul guppo G.