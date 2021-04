Piqué contro la Superlega: "Vogliamo che club come il Napoli spariscano?"

Quella che sta vivendo il mondo del calcio è una delle settimane più insolite della sua storia recente. Il progetto Superlega, e quindi l’idea che dodici top club potessero riunirsi per giocare un loro torneo che avrebbe dovuto garantire più spettacolo e ricavi, ha generato una lunga scia di polemica.

Negli ultimi giorni il dibattito è stato più acceso che mai e tra i giocatori che si è schierato apertamente contro un’idea che comunque è stata, almeno per il momento, già accantonata, c’è anche Gerard Piqué.

Il difensore del Barcellona, parlando a ‘Universo Valdano’, ha spiegato perché la Superlega avrebbe potuto portare alla fine del sistema calcio.

“Non è una cosa positiva a lungo temine. Il fatto che i grandi club si uniscano per competere tra di loro rappresenta un qualcosa per il quale i numeri non tornano. Si parla di entrate tre volte superiori a quelle della Champions League, ovvero di una competizione nella quale già si sfidano le squadre più importanti, e siccome dietro a questa operazione ci sono fondi che puntano a profitti, quando vedranno che non c’è sostenibilità le squadre saranno costrette a lasciare i campionati nazionali e a giocare nei fine settimana. La Superlega farà suoi i ricavi dei campionati e la cosa è destinata a distruggere il sistema”.