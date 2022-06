Pippo Inzaghi verso l'Ascoli, il patron conferma: "Nostra prima scelta"

Massimo Pulcinelli conferma ufficialmente l'interesse per Inzaghi: l'ex rossonero, appena liberatosi dal Brescia, sostituirebbe Sottil.

Filippo Inzaghi, da qualche giorno, è un allenatore libero dopo il travagliato addio al Brescia. Ma potrebbe non esserlo ancora per molto. L'ex allenatore del Milan è infatti la prima scelta dell'Ascoli, ancora una volta in Serie B. E non si tratta di illazioni giornalistiche: a confermarlo è stato Massimo Pulcinelli, patron del club marchigiano.

Una storia postata sul proprio profilo Instagram - perché ormai il mercato si può fare anche così - e poche semplici parole per confermare tutto, con tanto di tag al diretto interessato, ovvero Inzaghi:

"Nostra prima scelta".

Instagram

L'Ascoli, insomma, fa sul serio. Anche perché i bianconeri, eliminati dal Benevento nei playoff promozione, sono alla ricerca di un nuovo allenatore: Andrea Sottil sta per lasciare le Marche e approdare in Serie A, all'Udinese, dove sostituirà Gabriele Cioffi.

Inzaghi è stato accostato negli ultimi giorni anche al Cagliari, che a sua volta deve trovare un nuovo allenatore dopo il breve - e poco fruttuoso - interregno di Alessandro Agostini. Ma che su Superpippo sia forte anche l'Ascoli non è più un segreto di Pulcinella. O di Pulcinelli.