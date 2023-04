Piovono fischi dagli spalti del Via del Mare, Baschirotto ai tifosi: “Non si fa così”

Il Lecce torna a muovere la sua classifica, ma viene sonoramente fischiato dopo il pareggio contro la Sampdoria.

Il Lecce pone fine ad una lunga striscia di sconfitte che si stava protendo da fine febbraio, ovvero da ben sei partite, contro la Sampdoria però non è riuscito ad andare oltre ad un pareggio interno che di fatto è valso un punto che cambia poco le cose in classifica.

I salentini, dopo aver dominato nel primo tempo ed essersi portati in vantaggio con Ceesay, nella ripresa sono stati raggiunti sull’1-1 al 75’ quando è stato Jesé, al suo primo goal in Serie A, a siglare il pari.

Dopo il triplice fischio finale dagli spalti del Via del Mare sono piovuti copiosi fischi indirizzati evidentemente alla compagine giallorossa. I recenti risultati hanno reso da qualche settimana l’ambiente più caldo e c’è chi non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto.

Al termine della gara, come da consuetudine, i giocatori del Lecce si sono diretti sotto la curva per salutare i propri tifosi e, a fronte dei tanti fischi ricevuti, Federico Baschirotto, una delle colonne della squadra, ha risposto alla contestazione.

Le telecamere hanno immortalato il difensore nel dire, rivolgendosi alla tifoseria, “Non si fa così”, il tutto mentre il suo compagno di reparto Umtiti faceva il gesto del ‘no’ (sempre rivolgendosi alla curva).