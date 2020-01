Pioli tra campo e mercato: "Suso e Rodriguez a disposizione per domani"

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Milan, anticipo del ventunesimo turno di Serie A.

Il vuole allungare la striscia di vittorie in queste fase della stagione e venerdì sera aprirà il 21° turno del campionato, con la trasferta contro il . Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia, toccando anche molte situazioni individuali riguardo ai suoi giocatori.

"Come ho visto Suso in settimana? Si sta allenando benissimo e quindi è disponibile per giocare. Così come Ricardo Rodriguez, che ha recuperato da un problema fisico e domani dovrebbe essere a disposizione".

"Paquetà in un momento triste? Alla fine del mercato mancano ancora 8/9 giorni, siamo stati bravi ad essere concentrati e anche Lucas lo è stato. Come tutti i giocatori lui pensa di meritare di giocare, ma è giusto che sia così. Ma tutti stanno dimostrando che se ti fai trovare pronto puoi raccogliere le meritate soddisfazioni. Lui deve trovare la convinzione di essere un giocatore completo, sia difensivamente che offensivamente. In generale deve essere più decisivo in quello che fa, se sei un giocatore offensivo o trovi il goal o trovi l'assist in alcune giocate..."

"Cosa penso di Rebic? Può giocarsela per un posto da titolare certo, poi è ovvio che in questo momento ho tanti giocatori tra cui scegliere. Farò le scelte per la partita solo domani".

"Ibrahimovic sta facendo molto bene ma sono stati bravi anche i suoi compagni a farlo inserire e a capire come comportarsi. Non sono sorpreso dal suo atteggiamento, è un campione ed è uno dei migliori giocatori al mondo. Mi aspettavo tanto da Ibra ed ho trovato una persona disponibile. Non dico che sia entrato in punta di piedi nello spogliatoio, perché Zlatan non entra mai in punta di piedi, ma è stato molto curioso all'inizio..."

"La classifica a Milanello è sempre appesa e lo sarà fino al 24 maggio. Noi non lavoriamo certo per pettinare le bambole, abbiamo obiettivi e vogliamo continuare a vincere".

"Le parole di Castillejo sul fatto che abbiamo mangiato tanta m***a? Deve essere uno stimolo per tutti, è vero che abbiamo 'mangiato' dei momenti difficili, ma quei periodi negativi ci sono serviti. Cosa penso invece di Tonali? Grande prospettiva, grande qualità, è da tenere in considerazione per domani".

"Domani la partita della svolta e della consacrazione? Mi ripetete questa domanda ad ogni conferenza, come atteggiamento posso dire che è giusto pensare sempre che la prossima partita sia la più importante. In questo momento la classifica però non la guardo, c'è da tenere la testa in basso e le mani sul manubrio".

"Le nostre interpretazioni delle gare esterne sono state sempre positive, i numeri non mentono mai. Domani dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle ultime partite, perché ancora non abbiamo fatto niente. Il Brescia senza Balotelli perde alcune giocate individuali importanti, ma guadagna dinamismo e aggressività, saranno ancora più compatti. Loro giocano un grande calcio".