Pioli spinge il Milan: “Vogliamo aprire un ciclo, i ragazzi sono ancora più pronti”

Il tecnico rossonero campione d’Italia vuole continuare a vincere: “Abbiamo finalmente capito il nostro valore”.

Ripartire da campioni d’Italia non è mai facile: nella prossima stagione di Serie A sarà il Milan a recitare il ruolo di squadra da battere, con il tricolore sul petto.

Stefano Pioli, comunque, è più che carico e ha tutta l’intenzione di continuare a mantenere il proprio posto sul trono. E a ‘DAZN’ ha ribadito le ambizioni della sua squadra.

"Sono convinto che questo sia un ciclo che è appena cominciato e non che sta per finire. Abbiamo finalmente capito il nostro valore. Dopo aver vinto lo Scudetto molti mi hanno detto di fare attenzione perché i ragazzi potrebbero montarsi la testa, ma io li vedo ancora più pronti”.

Partire come underdog ha rappresentato uno stimolo per i rossoneri, come sottolinea lo stesso tecnico.

"All’esterno, nessuno aveva una buona considerazione del Milan e abbiamo usato questa cosa come motivazione. Chiedevo sempre: 'come mai nessuno crede in voi? Come mai nessuno crede che possiamo vincere il campionato? Facciamogli vedere che si sbagliano' Si diceva sempre che al Milan mancasse qualcosa, io l’ho usato come stimolo”.

Negli stadi e durante i festeggiamenti il tormentone è stato ‘Pioli is on fire’, che il tecnico ricorda sempre co il sorriso. Anche qualcosa di più…

“Mi piace tantissimo, anche se fino all’ultimo negli stadi cercavo di non ballarla per rimanere concentrato, devo ammettere che ho sempre fatto fatica. Ho aspettato la partita contro l’Atalanta per ballare, era l’ultima partita a San Siro…”