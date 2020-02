Pioli speranzoso su Ibrahimovic: "Se oggi supererà lo step, domani ci sarà"

E’ una vigilia di straordinari importanza quella che si sta vivendo in casa . La compagine rossonera, in serie positiva da cinque turni in campionato, domenica sera affronterà infatti l’ nel sentitissimo Derby della Madonnina.

Stefano Pioli parla del match che attende la sua squadra nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara.

"Tutte le partite si preparano per vincere ma queste partite valgono di più. Per vincere bisogna giocare meglio, così si hanno più possibilità. Questo è il nostro obiettivo".

Altre squadre

"La verita è che l'Inter ha fatto molto meglio ad inizio campionato fino a dicembre. Noi ora vogliamo recuperare posizioni, stiamo facendo bene e vogliamo fare bene in questo derby."

"Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic? Ha svolto un lavoro programmato, se oggi supererà lo step domani sarà a disposizione. La sua settimana è stata caratterizzata da un giusto percorso, ora però manca l'ultimo step fondamentale, ovvero un allenamento completo con la squadra".

L'articolo prosegue qui sotto

"I giocatori sono tutti recuperabili, l'unico giocatore che ha dei problemi è Krunic. Poi uscirà eventualmente un report medico su di lui più specifico. Chi schiero tra Leao e Rebic? Perché non tutti e due... Farò le scelte in base alla partita e anche tenendo conto di dover lasciare qualcosa in panchina per cambiare eventualmente il match".

"Non toglierei nessun giocatore all'Inter, saremo sempre undici contro undici. Loro sono una squadra ben riconoscibile, che non perde da tantissimo tempo. Ma non invidio Conte, io sto bene dove sto e cercherà di vincere questo Derby per dimostrare tante cose. Bisognerà avere il giusto atteggiamento, bisognerà avere la faccia di Ibra".