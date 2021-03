Pioli ritrova Theo e Calhanonglu: allenamento in gruppo verso Milan-Napoli

Doppio recupero fondamentale per i rossoneri verso lo scontro diretto: sia il terzino che il fantasista hanno lavorato con i compagni.

Dopo la prestazione positiva di Manchester, il Milan accoglie altre buone notizie. Stavolta non dal campo, ma dall'infermeria: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu vanno verso il rientro.

Sia il terzino ex Real Madrid, sia il fantasista arrivato dal Bayer Leverkusen sono tornati ad allenarsi in gruppo a tre giorni dalla partita contro il Napoli, in programma domenica sera.

Theo si era fermato negli scorsi giorni a causa di un problema gastrointestinale che non gli ha permesso di esserci ad Old Trafford. Calhanoglu aveva invece avuto un problema muscolare durante Roma-Milan.

Rimangono dunque a parte Romagnoli, che ha rimediato un pestone a Verona e non era a disposizione nemmeno a Manchester, oltra a Ibrahimovic, Bennacer, Mandzukic e Rebic.

I rossoneri sono attesi da una settimana molto delicata: ospiteranno a San Siro il Napoli domenica sera, poi giovedì sempre in casa contro il Manchester United dopo l'1-1 dell'andata.