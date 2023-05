Pioli manda un messaggio al Milan: "Per due competizioni serve una rosa competitiva"

Il tecnico dei rossoneri e il bilancio della stagione 2022/2023: "In campionato abbiamo fatto meno di quello che potevamo".

Per la terza stagione di fila, il Milan giocherà la Champions League. Dopo l'eliminazione ai gironi del 2021/2022 e l'arrivo in semifinale nel 2022/2023, ora i rossoneri potranno nuovamente confrontarsi con la massima competizione europea dopo l'1-0 contro la Juventus del 37esimo turno di Serie A.

Un risultato che porta il Milan in Champions ancora una volta, con una Serie A 22/23 che si concluderà al terzo o al quarto posto. Campione d'Italia un anno fa, la formazione rossonera ha ottenuto l'obiettivo della qualificazione in Champions, in attesa di provare ad alzare l'asticella.

Per farlo, però, servirà migliorare sensibilmente la rosa. Questo il messaggio di Pioli dopo la vittoria contro la Juventus:

"Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions, è chiaro che la squadra va migliorata. Per fare due competizioni di questo livello, servono giocatori forti: poi se sono giovani sono contento, perchè sono delle spugne e sono entusiasti. Se il club vorrà essere competitivo in entrambe le competizioni, chiaramente dovrà fare una rosa competitiva".

Il Milan sta chiudendo l'acquisto di Kamada a costo zero e spera di confermare i big che hanno reso possibile Scudetto prima e semifinale di Champions poi. A quel punto si potrà continuare a lavorare per portare alla corte di Pioli nuovi giocatori utili al progetto.

"Ora è tempo di bilanci" ha continuato Pioli. "La Champions ci ha dato più di quello che attendevamo ma anche poi tanta amarezza, uscendo in finale contro l'Inter. In campionato abbiamo fatto meno di quello che potevamo: raggiungere la Champions è un bellissimo obiettivo".

Tornando al discorso del calciomercato in entrata, Pioli aspetta buone nuove:

"Io faccio l'allenatore, dovete chiederlo a Maldini e Massara che sono interlocutori con la proprietà e sapranno cosa avranno a disposizione"

Appuntamento a giugno.