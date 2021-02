Il Milan torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter. I rossoneri passano sul campo della Roma, offrendo una buona prestazione che lascia sperare per il futuro.

Stefano Pioli, intervistato da 'Sky Sport', non nasconde le difficoltà incontrate dai rossoneri nelle ultime settimane.

"Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a togliere convinzioni e certezze. Speravamo di fare meglio in queste due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare più forza. Una vittoria importante, ci fa uscire da due settimane un po' particolari, complimenti ai ragazzi. Siamo una squadra giovane. Stiamo facendo qualcosa di davvero importante, abbiamo +17 punti rispetto all'anno scorso, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. E' stata una prestazione di grande spirito e qualità, grande soddisfazione essere riusciti a vincere. Nelle partite con Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi".