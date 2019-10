Pioli rammaricato: "Commessi troppi errori, ci abbiam messo del nostro"

Il Milan di Stefano Pioli si ferma controo la Roma. Il tecnico mostra rammarico per gli errori tecnici: "Dovevamo fare meglio".

Non buona la prima, non buona la seconda: il di Stefano Pioli si ferma ancora e dopo il pari col perde contro la . Non basta il goal di Theo Hernandez, sono gli errori a condannare i rossoneri.

Il tecnico ex a 'Sky Sport' ha analizzato la gara e gli errori che hanno costretto la sua squadra alla sconfitta.

" Mi aspettavo di più, credo che ci abbiamo messo molto del nostro sia contro il Lecce che stasera. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo. Non si può prendere un secondo goal come quello che abbiamo preso. Con più attenzione si poteva portare avanti la partita in parità".

Pioli ha parlato dei problemi nel giropalla e anche in fase di uscita, oltre che sui calci piazzati.

"Sapevamo di avere delle linee di passaggio sulle uscite e abbiamo commesso errori. Se il giropalla è lento si fa fatica. Sui calci piazzati concedevamo tanti centimetri, ma non per questo potevano prenderle tutte loro".

Secondo il tecnico non è però né un problema di cattiveria e nemmeno di coraggio, ma soprattutto imprecisioni a livello tecnico.

"Non credo sia mancata la cattiveria, abbiamo sbagliato le scelte a livello tecnico. Contro una squadra forte come la Roma dovevamo fare meglio. Sul secondo goal non c’era pressione e superiorità numerica in zona palla. Non credo che sia mancato coraggio e che non siamo stati troppo offensivi".

Spazio anche per parlare della panchina di Piatek: il polacco è entrato all'ora di gioco, ma gli è stato preferito Leao dal primo minuto.