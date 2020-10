Pioli promuove Tonali: "Ha fatto due passi avanti, sarà difficile scegliere"

Ancora una bella prestazione da parte di un che vince e si diverte: il 3-0 rifilato allo Sparta Praga certifica il primato nel girone di e consacra la crescita di alcuni giocatori che fin qui avevano trovato meno spazio.

Su questo tema si è espresso lo stesso Stefano Pioli ai microfoni di 'Sky Sport':

"Tonali ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Non ha fatto la preparazione con noi, sta crescendo di condizione, di conoscenza dei compagni, sono molto soddisfatto. E' un giocatore molto forte, c'è grande competizione. E' giusto che i ragazzi si giochino il posto".